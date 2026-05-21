Il ministro ha dichiarato che l'Europa dei burocrati ignora le esigenze della popolazione. Ha sottolineato che Coldiretti si è sempre distinta per proporre soluzioni concrete. Ha aggiunto che il nome del suo ministero rappresenta anche una difesa contro le degenerazioni, che nella comunicazione vengono presentate come tutela ambientale, ma che in realtà comportano la cancellazione del modo di vivere tradizionale. La discussione riguarda anche le politiche comunitarie e il loro impatto sulla vita quotidiana.

"Coldiretti è stata sempre avanguardia di soluzioni e di proposte. Il nome del nostro ministero significa anche difendersi dalle degenerazioni, che nella comunicazione passano come difesa dell'ambiente ma sono cancellazione del nostro modo di vivere". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, all'assemblea della Coldiretti, dal titolo 'Coldiretti La forza amica del Paese', in corso al PalaLeonessa di Brescia."Di nemici ce ne siamo fatti tanti, ma io credo che avere forze amiche del Paese valga la pena rispetto a farsi nemici tra quelli che la nostra civiltà la vogliono cancellare", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ministro Lollobrigida: "Europa dei burocrati ignora i bisogni del popolo"

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