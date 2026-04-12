Un rappresentante del settore vinicolo ha dichiarato che non si può continuare a seguire le proposte provenienti da funzionari di Bruxelles, che secondo lui, spesso vengono avanzate da persone che non conoscono le realtà del settore. La sua posizione si riferisce in particolare alle recenti iniziative riguardanti le etichette, che sono state oggetto di discussione e contestazione. L'intervento si inserisce in un contesto di tensione tra gli operatori e le autorità europee.

Verona, 12 apr. - (Adnkronos) - “Basta, non ce la facciamo piu' ad inseguire burocrati che nei palazzi di Bruxelles, senza conoscere lanciano idee che noi siamo costretti a scoraggiare e come e' avvenuto per l'Irlanda a cancellare”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Verona, in apertura della 58esima edizione di Vinitaly. “Non esiste criminalizzare le nostre produzioni di qualità difenderemo i nostri prodotti, non perche' non vogliamo etichette, anzi le vogliamo piu' informative possibili, noi non vogliamo etichette allarmistiche che condizionano le persone che acquistano e consumano”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vino, Lollobrigida: "Basta allarmi su etichette da burocrati di Bruxelles"

Vance in Ungheria: "Orban vincerà". E poi attacca i burocrati di Bruxelles"Vitkor Orban vincerà le prossime elezioni in Ungheria, dunque sono molto fiducioso sulla continuazione della nostra relazione positiva.

Vino analcolico e calamità naturali, l’Europa detta le regole: ecco le nuove etichette per il vino 0% e i fondi per il climaIl Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa per sostenere i produttori contro la crisi e gli eventi meteo estremi.