Il mestiere del magistrato | tecniche metodi e prospettive nell’era digitale

Un dibattito sul mestiere del magistrato nell’era digitale si terrà oggi alle 17, in ricordo di Vincenzo Galgano, già primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini e procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli. L’evento si svolge a un anno dalla scomparsa del professionista, coinvolgendo esperti che discuteranno delle tecniche, dei metodi e delle prospettive legate alla professione giudiziaria in un contesto sempre più digitale. La giornata intende offrire uno spazio di confronto sul ruolo del magistrato oggi.

Un dibattito sul mestiere del magistrato nell’era digitale sarà l’occasione per ricordare Vincenzo Galgano già primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini e procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, a un anno dalla sua scomparsa, oggi, giovedì 21 maggio alle ore 17.30 presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli che lo promuove assieme al Cenacolo della Cultura e delle Scienze. Dopo i saluti di Giovanni Cacace primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini e di Luigi Mileto fondatore e tesoriere del Cenacolo della Cultura e delle Scienze (che a Galgano ha intitolato la sezione per... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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