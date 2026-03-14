Presentazione del Rapporto L’Italia nell’era dell’IA Crescita sfide e prospettive di una rivoluzione in corso interviene Ascani

Giovedì 19 marzo alle ore 15, nella Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la presentazione del Rapporto “L’Italia nell’era dell’IA”. L’evento sarà aperto da un intervento di una rappresentante istituzionale, che illustrerà i contenuti e le analisi del documento. Alla cerimonia parteciperanno esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, con l’obiettivo di approfondire i temi legati alla crescita e alle sfide dell’intelligenza artificiale nel paese.

ROMA – Giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 15, nella Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà la presentazione del Rapporto “L’Italia nell’era dell’IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso”, a cura di Luciano Floridi. L’appuntamento è trasmesso in diretta sulla webtv della Camera. Dopo i saluti istituzionali della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto), intervengono Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione; Micaela Lovecchio, Education e Formazione nelle Scuole della Fondazione Leonardo ETS; Francesco Ubertini, presidente del CINECA e professore dell’Università di Bologna; Rita Cucchiara, rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Presentazione del Rapporto “L’Italia nell’era dell’IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso”, interviene Ascani Articoli correlati Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025: economia, società e prospettive di sviluppo del MezzogiornoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Leggi anche: “Sussidiarietà e salute… – Presentazione del Rapporto”, interviene Fontana Tutti gli aggiornamenti su Presentazione del Rapporto L'Italia... Temi più discussi: CEI–CCEE. Presentazione del Secondo Rapporto Europeo sullo stato dell’equità in salute; Lavoro. Fumarola, Calderone, Tiraboschi, Nannicini lunedì a Roma alla presentazione del Rapporto Ocsel Cisl sulla contrattazione decentrata - CISL; Il Pnrr ha cambiato l’Italia? L’analisi dell’ASviS nella presentazione al Cnel; Il Coordinatore Angelosanto alla presentazione del Rapporto del CDEC 2025. Competitività delle imprese, nella sede della Camera di Commercio la presentazione del rapporto IstatIMPRESE - Il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini: «Siamo particolarmente lieti che l’Istat abbia scelto le Marche e la sede della Camera di Commercio per un evento così r ... cronachefermane.it Valorizzazione patrimonio nuragico: Meloni e Portas alla presentazione del rapportoCagliari, 29 settembre 2024 - Nella sala della Fondazione di Sardegna, il Crenos, Centro ricerche economiche Nord Sud, e l’Associazione La Sardegna verso l’UNESCO, in collaborazione con diversi ... regione.sardegna.it Dopo la presentazione del Rapporto 2025 dell’Inps Sicilia, interviene l’Associazione degli industriali. La vicepresidente Iuculano: «Attenti a non confonderle con le Case di riposo» - facebook.com facebook Giancarlo Moretti protavoce @forumterzosett oggi a Roma alla presentazione del Rapporto #Terzjus 2025: “Il mercato è tutto No, ben venga un nuovo modello di economia. Al centro spero ci sia il lavoro, vero motore della nostra nazione, valore fondante dell x.com