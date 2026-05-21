Il mercato di Marc Cucurella nel mirino di Barcellona e Atletico Madrid

Due grandi club spagnoli sarebbero interessati a ingaggiare il terzino sinistro del Chelsea, secondo quanto riportato. Barcellona e Atletico Madrid avrebbero mostrato interesse per un possibile trasferimento durante la prossima finestra di mercato. La notizia, ancora senza conferme ufficiali, riguarda un calciatore che attualmente milita nel club londinese. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla trattativa.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, Barcellona e Atletico Madrid sarebbero entrambe interessate a una potenziale mossa di trasferimento per il terzino sinistro del Chelsea Marc Cucurella questa estate. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il nazionale spagnolo è stato un giocatore chiave per i Blues e forse non sorprende che i grandi club stiano tenendo d’occhio la sua situazione dopo quella che è stata una stagione difficile e infelice allo Stamford Bridge. Cucurella è un obiettivo a lungo termine per il direttore dell’Atletico Mateu Alemany, mentre anche il Barcellona mantiene un interesse per lui anche se per ora potrebbero dare priorità ad altre posizioni, secondo Sky Sports. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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