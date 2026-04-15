Atletico Madrid – Barcellona 1-2 – L’Atletico raggiunge la finale a quattro nella classica della Champions League

L’Atletico Madrid ha superato il Barcellona con un punteggio di 2-1 nella partita di ritorno, qualificandosi per le semifinali di Champions League con un risultato complessivo di 3-2. La squadra ha resistito all’assalto iniziale degli avversari e ha centrato così l’obiettivo di raggiungere la fase a quattro della competizione. La sfida si è conclusa senza ulteriori polemiche o commenti sui social.

2026-04-14 23:02:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Atletico Madrid è sopravvissuto allo straordinario attacco iniziale del Barcellona vincendo e raggiungendo le semifinali di Champions League con una vittoria complessiva per 3-2. Lamine Yamal e Ferran Torres hanno segnato i primi gol mentre il Barcellona ha lottato per 2-0 dopo l’andata e ha pareggiato il pareggio in 25 minuti. Yamal, ancora solo 18enne, ha quasi segnato in 35 secondi e poi è corso via per colpire in casa al quarto minuto. L’ex difensore del Tottenham Clement Lenglet, che era in sostituzione della difesa con l’Atletico a cui mancavano David Hancko e Jose Maria Gimenez per infortunio e Marc Pubil per squalifica, ha commesso un errore ed è stato punito.🔗 Leggi su Justcalcio.com

ATLÉTICO DE MADRID 1 - 2 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

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