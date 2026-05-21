Il mental coach Marco Valerio Ricci ha commentato il recente andamento della squadra di calcio, sottolineando che la mentalità del gruppo non sarebbe stata adeguatamente strutturata. Ricci ha evidenziato come i giocatori più giovani abbiano incontrato difficoltà nel gestire la pressione, soprattutto perché molte responsabilità sembrano ricadere esclusivamente su di loro. Ha anche condiviso alcune strategie che adotterebbe per preparare la squadra in vista del prossimo derby.

Marco Valerio Ricci, specialista in Programmazione Neuro Linguistica, analizza il crollo dei bianconeri: «Sotto pressione le nuove generazioni faticano a mostrare resilienza». Marco Valerio Ricci è uno specialista nella Programmazione Neuro Linguistica, con un’esperienza ventennale nello sport. A Tuttosport ha raccontato le sue impressioni sul crollo della Juventus proprio sul traguardo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL CROLLO « Sicuramente non era preventivata l’incapacità da parte della squadra di reagire. Spalletti ha spinto molto per creare consapevolezza, facendo vedere ai giocatori tanti spezzoni delle cose buone fatte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il mental coach Ricci: «Mentalità Juve non strutturata. Giocatori in crisi perché era tutto nelle loro mani. Ecco cosa farei per il derby»

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Conferenza Stampa | Allegri su : Ora conta la mentalità

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