Inter News 24 Il vice allenatore dell’Inter, Aleksandar Kolarov, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato in campionato contro la Fiorentina. Intervenuto nel corso del postpartita di Fiorentina Inter, il vice allenatore nerazzurro Aleksandar Kolarov ha commentato così il pareggio per 1 a 1 rimediato nel match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. C’ERA LA PERCEZIONE CHE AVREMMO POTUTO SUBIRE GOL? – « Visto come andava la partita dall’inizio sapevamo che 3 punti erano fondamentali. Però va dato merito anche alla Fiorentina. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, non siamo nel nostro miglior momento ma siamo a +6 sulla seconda ed è tutto nelle nostre mani ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Kolarov a Dazn: «Non il nostro miglior momento, ma con l’Inter sembra tutto dovuto! Siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani, sui giocatori in Nazionale…»

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Ai microfoni di DAZN, il vice allenatore dell'Inter Aleksandar Kolarov non nasconde la delusione per il pareggio di Firenze ma sottolinea più volte che in testa a +6 punti dal Milan c'è il club nerazzurro facebook

“Voglio dire che con l’Inter è tutto dovuto, può capitare di pareggiare fuori casa poi contro questa Fiorentina. Qui è tutto dovuto, tutto più facile, ricordiamo che l’Inter sta a +6” #Kolarov x.com