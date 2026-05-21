Il Mediterraneo perduto | il caso Flotilla ci racconta che non controlliamo più il nostro mare

Il caso Flotilla ha portato alla luce come il nostro Mediterraneo non sia più sotto un pieno controllo. La nave è stata intercettata in acque internazionali, appena fuori dai confini nazionali, suscitando reazioni e polemiche. Nonostante le dichiarazioni pubbliche e le azioni ufficiali, si osserva una percezione di perdita di sovranità nella gestione di questa area marittima. Le tensioni generate dal episodio hanno messo in discussione il ruolo e l’effettiva capacità di controllo delle autorità italiane nel Mediterraneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui