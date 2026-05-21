Il Mediterraneo perduto | il caso Flotilla ci racconta che non controlliamo più il nostro mare
Il caso Flotilla ha portato alla luce come il nostro Mediterraneo non sia più sotto un pieno controllo. La nave è stata intercettata in acque internazionali, appena fuori dai confini nazionali, suscitando reazioni e polemiche. Nonostante le dichiarazioni pubbliche e le azioni ufficiali, si osserva una percezione di perdita di sovranità nella gestione di questa area marittima. Le tensioni generate dal episodio hanno messo in discussione il ruolo e l’effettiva capacità di controllo delle autorità italiane nel Mediterraneo.
Parafrasando Milton, il “nostro” Mediterraneo è perduto, compreso quello dell’Oscar di Salvatores. Nonostante l’attivismo proclamato, l’“italia” scrive in minuscolo il suo ruolo nel Mediterraneo dopo i fatti della Flotilla, catturata in acque internazionali e quindi mediterranee. Parliamo da mesi di inviare un dragamine a Hormuz, ma non riusciamo a mandare una fregata in zona SAR nel Mare Nostrum. Si possono condividere o meno le motivazioni pro-Gaza del raggruppamento di imbarcazioni, sigle, attivisti e parlamentari, cittadini europei imbarcati sulle Flotille, ma che il Mediterraneo sia un luogo in cui difendere civiltà e diritti dovrebbe essere chiaro a tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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