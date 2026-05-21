Il Mediterraneo perduto | il caso Flotilla ci racconta che non controlliamo più il nostro mare

Da thesocialpost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Flotilla ha portato alla luce come il nostro Mediterraneo non sia più sotto un pieno controllo. La nave è stata intercettata in acque internazionali, appena fuori dai confini nazionali, suscitando reazioni e polemiche. Nonostante le dichiarazioni pubbliche e le azioni ufficiali, si osserva una percezione di perdita di sovranità nella gestione di questa area marittima. Le tensioni generate dal episodio hanno messo in discussione il ruolo e l’effettiva capacità di controllo delle autorità italiane nel Mediterraneo.

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Parafrasando Milton, il “nostro” Mediterraneo è perduto, compreso quello dell’Oscar di Salvatores. Nonostante l’attivismo proclamato, l’“italia” scrive in minuscolo il suo ruolo nel Mediterraneo dopo i fatti della Flotilla, catturata in acque internazionali e quindi mediterranee. Parliamo da mesi di inviare un dragamine a Hormuz, ma non riusciamo a mandare una fregata in zona SAR nel Mare Nostrum. Si possono condividere o meno le motivazioni pro-Gaza del raggruppamento di imbarcazioni, sigle, attivisti e parlamentari, cittadini europei imbarcati sulle Flotille, ma che il Mediterraneo sia un luogo in cui difendere civiltà e diritti dovrebbe essere chiaro a tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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