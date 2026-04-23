Mercoledì 6 maggio alle 18,30, alle Officine Credem (Capannone 17 del Parco Innovazione), si terrà la presentazione ufficiale del libro di Paolo De Chiesa "Ho sfiorato il cielo". Il volume, scritto a quattro mani da Paolo De Chiesa e Sergio Barducci, ripercorre la carriera e la vita del celebre sciatore della "Valanga Azzurra", offrendo uno sguardo intimo e appassionato sulle sfide, i successi e i momenti più toccanti della carriera. All’incontro, oltre ovviamente a De Chiesa, sarà presente Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom speciale, che porterà la sua testimonianza sul mondo dello sci. L’appuntamento (organizzato in collaborazione con l’agenzia reggiana di consulenze in marketing sportivo, Impresa e Sport) è fissato per le 18,30.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 6 maggio lo sciatore presenterà il suo libro alle Officine Credem. Ci sarà anche il nostro Giuliano Razzoli. De Chiesa racconta la ’Valanga Azzurra’

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