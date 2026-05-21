Il McDonald’s Job Tour fa tappa ad Almè | si offrono 50 posti di lavoro

Ieri ad Almè si è svolto il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante dedicato alla selezione di personale per le nuove aperture e assunzioni del fast food. Durante la giornata, sono state offerte 50 posizioni di lavoro, con l’obiettivo di incontrare candidati interessati a lavorare nei punti vendita in fase di apertura o già operativi. L’evento fa parte di un programma nazionale di recruiting promosso dall’azienda, che prevede diverse tappe in altre città italiane.

Ieri si è svolto il McDonald’s Job Tour di Almè, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. In via Olimpia 3 hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono lavorare nel nuovo ristorante della città. McDonald’s è alla ricerca di 50 persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Vibonati: svolti colloqui per i 45 posti di lavoroMartedì 5 maggio si è svolto il McDonald’s Job Tour di Vibonati, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e...

Il McDonald’s Job Tour fa tappa a CataniaLunedì si è svolto il McDonald’s Job Tour di Catania, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni...

Il McDonald’s Job Tour fa tappa ad Almè: si offrono 50 posti di lavoroSi sono svolti mercoledì 20 maggio i colloqui per i 50 posti di lavoro da inserire nel ristorante di prossima apertura ad Almè ... bergamonews.it

Il mio primo lavoro è stato lavorare da WaldenBooks. E il tuo? reddit

Il McDonald’s Job Tour fa tappa a VibonatiEconomia: Si sono svolti martedì i colloqui per i 45 posti di lavoro da inserire nel ristorante di prossima apertura a Vibonati ... cilentonotizie.it