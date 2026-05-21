Il McDonald’s Job Tour fa tappa ad Almè | si offrono 50 posti di lavoro

Da bergamonews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri ad Almè si è svolto il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante dedicato alla selezione di personale per le nuove aperture e assunzioni del fast food. Durante la giornata, sono state offerte 50 posizioni di lavoro, con l’obiettivo di incontrare candidati interessati a lavorare nei punti vendita in fase di apertura o già operativi. L’evento fa parte di un programma nazionale di recruiting promosso dall’azienda, che prevede diverse tappe in altre città italiane.

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Ieri si è svolto il McDonald’s Job Tour di Almè, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia.  In via Olimpia 3 hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono lavorare nel nuovo ristorante della città. McDonald’s è alla ricerca di  50 persone  che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire  nel team del nuovo ristorante.  Le persone selezionate verranno inserite in  un percorso di formazione  propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con  contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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