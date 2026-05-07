Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Vibonati | svolti colloqui per i 45 posti di lavoro

Martedì 5 maggio si è tenuto a Vibonati il McDonald’s Job Tour, un evento itinerante dedicato alla selezione del personale. Durante la giornata sono stati svolti colloqui per 45 posizioni di lavoro, in vista delle prossime aperture e assunzioni del catena. L'iniziativa ha coinvolto i candidati locali, in un clima di colloqui individuali e colloqui di gruppo.

Martedì 5 maggio si è svolto il McDonald’s Job Tour di Vibonati, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. Presso l’Hotel Orion di Villammare in via Carlo Pisacane (Villammare), hanno preso il via i primi colloqui.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Il McDonald’s Job Tour fa tappa a CataniaLunedì si è svolto il McDonald’s Job Tour di Catania, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni... Il Giro d’Italia del made in Italy fa tappa a Napoli: alla Stazione marittima 400 studenti e 350 colloqui di lavoroSi è svolta alla Stazione Marittima di Napoli, la tappa partenopea del “Giro d’Italia del Made in Italy”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Catania; Il colosso dei fast food pronto ad aprire un nuovo locale, al via le selezioni per 35 posti di lavoro; Villammare, oggi il Job Tour di McDonald’s. In 114 per 40 posti. La multinazionale investe e si impegna nelle comunità locali.; Watefront Mall: apre nuovo McDonald's e cerca 36 addetti, come candidarsi. Il McDonald’s Job Tour fa tappa a VibonatiEconomia: Si sono svolti martedì i colloqui per i 45 posti di lavoro da inserire nel ristorante di prossima apertura a Vibonati ... cilentonotizie.it McDonald’s Job Tour, la tappa di VibonatiMartedì 5 maggio si è svolto il McDonald’s Job Tour di Vibonati, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assun ... gazzettadisalerno.it Villammare, oggi il Job Tour di McDonald’s. In 114 per 40 posti. “La multinazionale investe e si impegna nelle comunità locali”. Si è svolto questa mattina a Villammare presso l’Hotel Orion il Job Tour di McDonald’s, la giornata dedicata alle selezioni del perso - facebook.com facebook