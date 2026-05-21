Il sindaco ha annunciato l’intenzione di concedere la cittadinanza onoraria a Antonio Conte, riconoscendo il suo legame con la città. La proposta è stata presentata durante una cerimonia pubblica, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali. La decisione arriva in un momento in cui l’ex allenatore ha mantenuto un ruolo attivo in iniziative sociali e sportive locali. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane dall’assemblea comunale per l’approvazione ufficiale.

"> Antonio Conte e Napoli, un legame che va oltre il calcio. Come racconta Il Mattino, il tecnico azzurro ha fatto visita al sindaco Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo in quello che, per molti, è sembrato un vero saluto alla città prima dell’addio alla panchina del Napoli. «Una chiacchierata molto piacevole», ha raccontato Manfredi, spiegando però che durante l’incontro non si sarebbe parlato del rapporto tra Conte e la società, ma soprattutto del profondo legame nato tra l’allenatore e Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il sindaco ha rivelato alcuni dettagli del rapporto costruito da Conte con la città e con i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Conte-Manfredi, Napoli nel cuore: il sindaco apre alla cittadinanza onoraria”

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