Manfredi | Cittadinanza onoraria entro o dopo l’estate ma De Laurentiis è già cittadino di Napoli

Il sindaco di Napoli ha annunciato che la cittadinanza onoraria sarà conferita entro o dopo l'estate, precisando che il presidente del Napoli è già cittadino della città. L'annuncio è stato fatto durante un'intervista radiofonica, dove sono stati discussi i dettagli relativi alla concessione di questa onorificenza. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità o ai tempi ufficiali dell'atto.

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Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto oggi a Radio Marte per parlare della cittadinanza onoraria che sarà assegnata al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Assegneremo entro o subito dopo l’estate la cittadinanza onoraria di Napoli ad Aurelio De Laurentiis. C’è stato anche l’ordine del giorno del Consiglio Comunale che ha confermato questa volontà di conferire. Adesso ci sarà un iter amministrativo, ma siamo in dirittura finale. Sono molto contento di conferirgli la cittadinanza perché De Laurentiis ha portato un metodo di gestione della società a Napoli, che è fatto di grande passione ma anche di grande capacità manageriale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manfredi: “Cittadinanza onoraria entro o dopo l’estate, ma De Laurentiis è già cittadino di Napoli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Manfredi annuncia: De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria, data in arrivo! Leggi anche: Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi» Temi più discussi: Manfredi corre ai ripari: Daremo a De Laurentiis la cittadinanza onoraria; Manfredi: Conferiremo la cittadinanza onoraria a De Laurentiis; Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, malumori in maggioranza: Per essere napoletano deve fare qualche passo in più; Manfredi: ADL avrà la cittadinanza onoraria. Momento importante per il Maradona. Manfredi: Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, ci sarà pieno consenso napolijournal.com/2026/05/09/man… #delaurentiis #manfredi #napoli x.com Manfredi: Cittadinanza a De Laurentiis entro l'estate. Conte? Non è il momentoAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha finalmente ricevuto il via libera da parte del Consiglio Comunale per la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento assolutamente meritato alla luce dei ... msn.com L'annuncio del sindaco di Napoli: Cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Poi dice la sua su ConteGaetano Manfredi: Siamo in dirittura finale, il presidente se la merita. Sul tecnico mi piacerebbe che restasse ma in caso di cambio spero in un tecnico alla sua altezza ... corrieredellosport.it