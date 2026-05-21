Papà Eros che sorpresa… Aurora Ramazzotti cosa si sa sul super matrimonio

Aurora Ramazzotti ha recentemente attirato l'attenzione con i preparativi per il suo matrimonio, dopo un addio al nubilato in Marocco che ha fatto parlare di sé. La sua relazione con il partner è nota e gli eventi legati alle nozze sono stati oggetto di discussione sui social e sui media. Non sono stati resi pubblici i dettagli specifici della cerimonia o della data, ma l'interesse attorno alla coppia è cresciuto negli ultimi mesi.

L’addio al nubilato in Marocco aveva già lasciato intendere che per Aurora Ramazzotti il percorso verso il matrimonio sarebbe stato tutt’altro che ordinario. Tra amiche di sempre, atmosfere da sogno e un riad scelto come cornice di un weekend a cinque stelle, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha iniziato a vivere il conto alla rovescia verso le nozze con Goffredo Cerza con lo stesso spirito che sembra guidare l’intera organizzazione: eleganza, riservatezza e dettagli pensati per lasciare il segno. Il grande giorno è fissato per il prossimo 4 luglio e la cornice sarà la Sicilia, regione già confermata dagli sposi insieme alla data e alle partecipazioni, definite originali da chi ha avuto modo di scoprirle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Lamore è Eros Ramazzotti che chiama sua figlia Aurora sul palco e cantano insieme

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