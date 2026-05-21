Il Mare in Fiore arriva a Numana | il centro si colora di fiori piante e artigianato
A Numana si apre una nuova edizione di “Il Mare in Fiore”, la mostra mercato dedicata ai temi floreali organizzata da Mylove Eventi. Durante l’evento, il centro cittadino sarà decorato con fiori, piante e oggetti artigianali, creando un’atmosfera ricca di colori e profumi. L’iniziativa porta nel cuore della località espositori e curiosità legate al mondo del floreale, offrendo ai visitatori un’esperienza tra natura e creatività. La manifestazione si svolge in una delle zone centrali del paese, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.
NUMANA – Fiori, piante, profumi, colori, artigianato e curiosità si preparano a invadere il cuore di Numana per una nuova tappa de “Il Mare in Fiore”, la mostra mercato a tema floreale organizzata da Mylove Eventi. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 9, in Piazza del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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