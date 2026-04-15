Bologna in fiore | il mercatino di fiori e artigianato in centro città

Nel pieno centro storico, Bologna in Fiore è una delle manifestazioni più suggestive e scenografiche della città. In questa splendida cornice, completamente vestita di piante, fiori e colori, i bolognesi, insieme ai visitatori provenienti da fuori città e da tutta la provincia, si riversano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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