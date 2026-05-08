Falconara si tinge di colori | fiori e artigianato a Il Mare in Fiore

A Falconara il centro storico si anima con l'arrivo di Il Mare in Fiore, evento dedicato a fiori e artigianato. Durante il fine settimana, le vie del borgo ospitano diverse botteghe artigiane che espongono creazioni e prodotti floreali. Le strade si riempiono di colori e profumi, trasformando temporaneamente l’aspetto del centro cittadino e attirando visitatori da tutta la zona.

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? Punti chiave Cosa troverai tra le botteghe artigiane nei vicoli del borgo?. Come cambierà il volto del centro cittadino durante il weekend?. Chi ha ideato questo percorso tra botanica e tradizioni locali?. Perché questa iniziativa punta a rigenerare la socialità del territorio?.? In Breve Evento organizzato da Carmen Lisa Carella per Mylove Eventi. Proposte includono ceramiche tunisine, bigiotteria e piante aromatiche. Manifestazione attiva sabato 9 e domenica 10 maggio. Obiettivo rilancio socialità e decoro urbano nel centro di Falconara. Sabato 9 maggio, dalle ore 9 alle 20, Falconara Marittima accoglie la terza edizione de Il Mare in Fiore con una proposta che unisce botanica e artigianato locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falconara si tinge di colori: fiori e artigianato a Il Mare in Fiore Notizie correlate Due giorni tra colori, profumi, artigianato e curiosità: 'Il Mare in Fiore' fa tappa a Falconara per la sua terza edizioneFALCONARA MARITTIMA – Sabato 9 e domenica 10 maggio Falconara Marittima ospita una nuova tappa de “Il Mare in Fiore”, la mostra mercato a tema... Anzio si tinge di colori: fiori e artigianato invadono il centro? Cosa sapere Inaugurata a Piazza Pia la manifestazione Anzio in Fiore con esposizione botanica fino a domenica 3 maggio. Panoramica sull’argomento Si parla di: Inaugurata la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani: torna il pubblico per la partita della Falconarese. Falconara, brucia l’alt e scappa con l’auto rubata: inseguimento da film, poi si schiantaFALCONARA - La Fiat Panda sfreccia a tutta velocità contromano in via Bixio e in centro, inseguita dalle gazzelle dei carabinieri. Automobilisti ... msn.com Falcomics rivoluziona la viabilità. Falconara, ecco il piano anti-caos, occhio ai divietiFALCONARA Ci si avvicina a grandi falcate a FalComics, il festival della cultura pop che porterà a Falconara decine di migliaia di appassionati e di visitatori da venerdì 15 ... corriereadriatico.it