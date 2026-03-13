Il Manchester United pronto a tutto per Tonali maxi offerta in arrivo al Newcastle

Il Manchester United sta preparando una proposta importante per acquistare il centrocampista italiano Sandro Tonali, attualmente in forza al Newcastle. La società inglese si è mossa con un’offerta considerevole, con l’obiettivo di portare il giocatore alla propria rosa per la prossima stagione. La trattativa tra le due squadre è in fase di sviluppo, mentre il calciatore si trova nel mirino dei Red Devils.

Sndro Tonali potrebbe salutare il Newcastle in vista della prossima stagione con il centrocampista della nazionale italiana che è finito nel mirino del Manchester United per la prossima stagione. Sandro Tonali verso il Manchester United in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Obiettivo della Juventus già dalla scorsa estate, Sandro Tonali resterà probabilmente un sogno per il club bianconero che deve fare i conti con le alte richieste del club bianconero per il centrocampista italiano, valutato circa 90 milioni di euro dai Magpies. La somma richiesta dalla squadra inglese per l’ex giocatore del Milan appare difficile da raggiungere per le squadre italiane con il futuro di Sandro Tonali che potrebbe essere ancora all’estero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Manchester United pronto a tutto per Tonali, maxi offerta in arrivo al Newcastle Articoli correlati Eddie Howe fornisce aggiornamenti al Newcastle United su Sandro Tonali e Anthony GordonEddie Howe ha fugato ogni timore sull’attuale forma fisica della coppia del Newcastle United Sandro Tonali e Anthony Gordon. Leggi anche: Guardiola in pressing su Tonali al termine di Manchester City Newcastle: «Ecco cosa ci siamo detti» – VIDEO Contenuti utili per approfondire Manchester United Temi più discussi: Michael Carrick si prende il Manchester United: Pianifico per il futuro del club; Juve, Tonali nel mirino di tante big: Beppe Riso vola in Inghilterra; Mazraoui trasforma il suo autografo in una linea: ha capito che il tifoso lo stava per ingannare; Ex Manchester United, ufficiale: Jesse Lingard riparte dal Corinthians in Brasile. Pronostico Manchester United vs Aston Villa – 15 Marzo 2026Il 15 Marzo 2026 alle 15:00, l’aria di grande calcio avvolgerà Old Trafford, dove il Manchester United affronterà l’Aston Villa in una sfida valida per il ... news-sports.it Il Giornale – Bastoni, no a Barcellona e Manchester United: pronto il rinnovo fino al 2030 con l’InterDopo essere stato travolto dal caos mediatico successivo alla partita contro la Juventus, Alessandro Bastoni è pronto per tornare a far parlare di sè. Sul campo, in primis, ma anche in ottica mercato. msn.com SKY - Il Napoli non ha mollato Mainoo: due nomi se parte Anguissa Kobbie Mainoo ancora nei radar del Napoli. Il centrocampista del Manchester United è un obiettivo di mercato della società partenopea, che potrebbe cambiare qualcosa in mediana in - facebook.com facebook In Inghilterra sono sicuri: " #Zirkzee lascerà il Manchester United" x.com