Il malore dopo la puntura di un insetto | non ce l' ha fatta il 52enne di Molinella
Un uomo di 52 anni di Molinella è deceduto dopo essere stato colpito da un insetto. Era stato trovato in condizioni critiche nella sua casa di campagna e soccorso immediatamente. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi, e nonostante i tentativi di assistenza medica, non è riuscito a sopravvivere. La vicenda ha portato all'apertura di un fascicolo per accertare le cause del decesso. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire eventuali complicazioni legate alla puntura.
Non ce l'ha fatta il 52enne di Molinella, ricoverato d'urgenza dopo la puntura di un insetto. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi, quando è stato soccorso nella sua abitazione di campagna. E' stata la stessa vittima a contattare i carabinieri prima di perdere conoscenza, e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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