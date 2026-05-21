Il malore dopo la puntura di un insetto | non ce l' ha fatta il 52enne di Molinella

Un uomo di 52 anni di Molinella è deceduto dopo essere stato colpito da un insetto. Era stato trovato in condizioni critiche nella sua casa di campagna e soccorso immediatamente. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi, e nonostante i tentativi di assistenza medica, non è riuscito a sopravvivere. La vicenda ha portato all'apertura di un fascicolo per accertare le cause del decesso. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire eventuali complicazioni legate alla puntura.

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