Il lungo declino di Drake
Dopo la sconfitta nella faida a colpi di rap con Kendrick Lamar nel 2024, l’artista canadese ha visto diminuire la propria presenza nelle classifiche e nei concerti. Sono state cancellate diverse date del suo tour mondiale e sono emersi segnali di un calo di popolarità tra il pubblico. Le vendite dei suoi ultimi album hanno registrato un decremento rispetto agli anni precedenti, e le critiche si sono fatte più frequenti sui social network. La sua carriera sembra attraversare un momento di difficoltà.
Drake ormai sembra fermo al palo. Dopo la presunta sconfitta nella faida a colpi di rap con Kendrick Lamar nel 2024, l’artista canadese è diventato schiavo del suo personaggio. Lamar ha usato l’aspro confronto con il collega, culminato con le accuse di pedofilia nell’ormai famosissimo brano Not like us, per dare un nuovo slancio alla sua carriera: ha pubblicato l’ottimo disco GNX e si è portato a casa altri Grammy, con una reputazione tutto sommato immacolata nonostante gli evidenti colpi bassi che ha dato e ricevuto. Drake, invece, è rimasto intrappolato in una narrazione in cui (non a torto) viene considerato “il cattivo” tra i due, quello più cinico e meno autentico (per citare Lamar, “You run to Atlanta when you need a few dollars”). 🔗 Leggi su Internazionale.it
Sir Francis Drake e la guerra di corsa
Sullo stesso argomento
Drake ha ricoperto la sua villa di ghiaccio per promuovere il nuovo album “Iceman”Nell’ultimo capitolo della campagna promozionale giunta quasi agli sgoccioli, Drake ha realizzato un look gelido per la sua villa, in prossimità...
I fan assaltano il blocco di ghiaccio di Drake a Toronto (ma è un gesto del cantante a far esplodere il web)Drake trasforma il lancio del suo nuovo album in uno spettacolo virale che coinvolge direttamente i fan.
Il lungo declino di DrakeDopo la sconfitta nella faida a colpi di rap con Kendrick Lamar nel 2024, l’artista canadese è diventato schiavo del suo personaggio Leggi ... internazionale.it
Tutti i diss di Drake in ‘Iceman’Nel suo nuovo album, il rapper tira frecciate a nemici vecchi e nuovi: da Kendrick Lamar ad Asap Rocky, da DJ Khaled a Pusha T. Ecco una lista ... rollingstone.it