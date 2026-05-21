Il lungo declino di Drake

Dopo la sconfitta nella faida a colpi di rap con Kendrick Lamar nel 2024, l’artista canadese ha visto diminuire la propria presenza nelle classifiche e nei concerti. Sono state cancellate diverse date del suo tour mondiale e sono emersi segnali di un calo di popolarità tra il pubblico. Le vendite dei suoi ultimi album hanno registrato un decremento rispetto agli anni precedenti, e le critiche si sono fatte più frequenti sui social network. La sua carriera sembra attraversare un momento di difficoltà.

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