I fan assaltano il blocco di ghiaccio di Drake a Toronto ma è un gesto del cantante a far esplodere il web

A Toronto, alcuni fan hanno preso d’assalto il blocco di ghiaccio contenente il nuovo album di Drake, creando scompiglio tra la folla. Il cantante, invece, ha pubblicato un video che mostra il suo gesto di rompere il ghiaccio, facendo subito il giro del web. L’evento ha attirato l’attenzione sui social media, dove il gesto di Drake ha generato discussioni e condivisioni tra gli utenti.

Drake trasforma il lancio del suo nuovo album in uno spettacolo virale che coinvolge direttamente i fan. A Toronto, una gigantesca installazione di ghiaccio è diventata il centro di un vero e proprio “assalto” da parte del pubblico, deciso a scoprire la data nascosta al suo interno. Tra tentativi estremi e dirette streaming, la situazione è rapidamente degenerata attirando anche l’attenzione della polizia. Ma a far esplodere davvero il web non è stato solo il caos attorno alla struttura, ma un gesto inaspettato del rapper canadese ha trasformato l’evento in un fenomeno globale. L’iniziativa nasce come una trovata promozionale: una grande struttura di ghiaccio collocata vicino al Bond Place Hotel di Toronto, al cui interno è nascosta la data di uscita del nuovo album “Iceman”.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - I fan assaltano il blocco di ghiaccio di Drake a Toronto (ma è un gesto del cantante a far esplodere il web) Notizie correlate Il gesto nostalgico di Robbie Williams finisce in un fail: la fan degli anni ’90 non risponde ma il web si infiammaRobbie Williams ha provato a realizzare un piccolo sogno nostalgico: chiamare una fan che, negli anni ’90, gli aveva lasciato il numero di telefono... Il gesto di Patty Pravo a Sanremo Top fa esplodere il web: tutto per un fazzolettoDurante uno degli appuntamenti televisivi dedicati al Festival di Sanremo, un piccolo gesto spontaneo si è trasformato in un momento virale che ha...