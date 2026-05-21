Il liceo prova l’assenza di rispetto

La vecchia sede del liceo in via Catena è al centro di recenti polemiche a causa di alcune problematiche legate alla gestione degli spazi e al rispetto delle norme di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione comunale, ci sarebbero state segnalazioni di condizioni di degrado e di comportamenti non conformi alle regole da parte di alcuni studenti. La situazione ha portato a interventi e controlli mirati, mentre la scuola continua a lavorare per migliorare le condizioni degli ambienti scolastici.

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La vecchia sede del liceo in via Catena a detta della amministrazione comunale sarebbe dovuta iniziare un anno fa, "ma ovviamente – attacca la Lega – niente si è mosso, con la conseguenza che alla comprovata ventennale incapacità di dare una nuova sede al liceo si è aggiunto un incredibile disinteresse nella gestione dei vecchi locali abbandonati". Le cronache raccontano di banchi, lavagne, computer e strumenti di laboratorio distrutti e saccheggiati e di documenti scolastici sparsi sui pavimenti polverosi delle aule a suo tempo abbandonate. "Per quale motivo questi strumenti didattici in venti anni non hanno trovato una nuova collocazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il liceo prova l’assenza di rispetto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial Sullo stesso argomento Marinozzi: “Milan, un passo indietro rispetto al derby. Prima spiegazione, l’assenza di Rabiot”Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, gettando con tutta probabilità al... No, l’assenza di vapore nell’ammaraggio della capsula Orion non prova alcun complottoL’ammaraggio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico è diventato oggetto di una teoria del complotto basata su un uso improprio dell’Intelligenza... Il liceo prova l’assenza di rispettoLa vecchia sede del liceo in via Catena a detta della amministrazione comunale sarebbe dovuta iniziare un anno fa, ... lanazione.it Così il liceo delle scienze applicate perde la propria identitàNelle nuove indicazioni gli obiettivi aggiuntivi risultano attribuiti al liceo scientifico tradizionale, mentre l’opzione scienze applicate vede ridursi la propria specificità. Vengono meno l’attenzio ... editorialedomani.it