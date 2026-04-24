No l’assenza di vapore nell’ammaraggio della capsula Orion non prova alcun complotto

Recentemente, si è diffusa una teoria secondo cui l’assenza di vapore durante l’ammaraggio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico indicherebbe un possibile complotto. La teoria si basa su un’interpretazione errata delle immagini e dei dati forniti, attribuendo alla mancanza di vapore un significato diverso da quello reale. Gli esperti hanno chiarito che questa assenza non indica nulla di anomalo o nascosto.

L’ammaraggio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico è diventato oggetto di una teoria del complotto basata su un uso improprio dell’ Intelligenza artificiale. Secondo alcuni post virali, il fatto che non si veda una nuvola di vapore al contatto con l’acqua dimostrerebbe che il video sia un falso. La “prova” sarebbe un calcolo effettuato tramite ChatGPT. In realtà, si tratta di una conclusione errata che ignora le leggi della fisica e la dinamica del rientro atmosferico. Per chi ha fretta:. Un contenuto virale sostiene che il video del rientro della capsula Orion sia falso perché mancherebbe il vapore acqueo all’impatto con l’oceano.. La tesi si basa su calcoli teorici di ChatGPT che ipotizzano una vaporizzazione istantanea di oltre 800 metri cubi d’acqua.🔗 Leggi su Open.online

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