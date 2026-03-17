Marinozzi | Milan un passo indietro rispetto al derby Prima spiegazione l’assenza di Rabiot

Il giornalista sportivo Andrea Marinozzi ha commentato su YouTube la recente partita del Milan, sottolineando che la squadra ha fatto un passo indietro rispetto al derby. Marinozzi ha evidenziato come l’assenza di Rabiot abbia influito sul rendimento dei rossoneri, spiegando che questa potrebbe essere una delle ragioni principali della differenza di prestazione rispetto alla sfida precedente.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, gettando con tutta probabilità al vento le residue speranze di Scudetto. Ma non solo. Ora, infatti, i rossoneri sentono il fiato del Napoli (arrivato a - 1) sul collo e dovranno vedersela anche dal presumibile, nuovo assalto di Como, Juventus e Roma alle prime posizioni della classifica. Andrea Marinozzi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha fatto il punto della situazione in casa Milan dopo l'inaspettato e brutto k.o. nella Capitale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marinozzi: “Milan, un passo indietro rispetto al derby. Prima spiegazione, l’assenza di Rabiot” Articoli correlati Rabiot domina, Marinozzi: “Un adulto che gioca contro dei bambini. Sposta l’equilibrio del Milan”Dopo la vittoria 0-1 del Milan di Massimiliano Allegri contro il Cagliari di Fabio Pisacane, arrivata grazie alla rete di Rafael Leao, il giornalista... Estupinan che disastro: errori ed orrori a non finire. Dieci passi indietro rispetto al derbyLazio-Milan 1-0, una partita difficilmente comprensibile quella giocata dalla squadra rossonera entrata con pochissima voglia di fare e di vincere... Tutti gli aggiornamenti su Marinozzi Milan un passo indietro... Temi più discussi: Marinozzi: Milan, passo indietro rispetto alla gara con l'Inter. Prima spiegazione: l'assenza di Rabiot; Serafini: Leao lo specchio di questo Milan: mai maturato fino alla fine; Trevisani su Pulisic: Ha un atteggiamento che fa incazzare di meno rispetto a quello di Leao, ma il... Marinozzi: Milan, passo indietro rispetto alla gara con l'Inter. Prima spiegazione: l'assenza di RabiotSono tanti i temi caldi da affrontare in casa Milan dopo la deludente prestazione dell'Olimpico contro la Lazio - sconfitta per 1-0 - che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri al primo ko in c ... msn.com Marinozzi amaro: Un'altra partita non buona di PulisicSono tanti i temi caldi da affrontare in casa Milan dopo la deludente prestazione dell'Olimpico contro la Lazio - sconfitta per 1-0 - che ha portato la squadra di ... milannews.it Dopo #LazioMilan, Andrea #Marinozzi ha difeso Rafael #Leao dalle critiche da lui ritenute eccessive dopo la rabbia in uscita dal campo all'Olimpico. Sei d’accordo con la sua lettura #milannews24 x.com Marinozzi difende Leao dopo Milan Lazio: «Viene sempre criticato, ma io non mi sento di farlo. Voleva giocare e lo critichiamo» - facebook.com facebook