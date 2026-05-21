Il libro di Bojano a Benevento LibrAria
A Benevento, presso la libreria LibrAria, si presenta un nuovo libro che racconta una vicenda ricca di ironia e sfumature noir. La narrazione si concentra su un episodio del 1791, quando il pittore Philipp Hackert e il giardiniere Andrew Graefer si recarono sui monti del Matese per motivi lavorativi. La storia si intreccia tra momenti di leggerezza e atmosfere più cupe, offrendo un quadro dettagliato di quegli eventi attraverso una prospettiva storica e narrativa.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una vicenda brillante e ironica, segnata dalle tinte noir di un’avventura in cui si ritrovano il pittore Philipp Hackert e il giardiniere Andrew Graefer, che nel 1791 salirono per lavoro sui monti del Matese. Da qui si dipana la trama di “Il pittore, il giardiniere e il fiato degli elfi”, l’ultimo romanzo di Alberico Bojano, pubblicato da Edizioni Spartaco che sarà presentato nell’ambito della rassegna Benevento LibrAria. Tra oscure trame massoniche, tensioni del tardo Settecento e i riflessi della Rivoluzione Francese, il libro intreccia fedeltà storica e invenzione narrativa, inserendosi nella tradizione del romanzo storico attraverso la ricostruzione accurata di contesti e figure reali, entro cui si sviluppa la libertà creativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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