Il libro di Bojano a Benevento LibrAria

A Benevento, presso la libreria LibrAria, si presenta un nuovo libro che racconta una vicenda ricca di ironia e sfumature noir. La narrazione si concentra su un episodio del 1791, quando il pittore Philipp Hackert e il giardiniere Andrew Graefer si recarono sui monti del Matese per motivi lavorativi. La storia si intreccia tra momenti di leggerezza e atmosfere più cupe, offrendo un quadro dettagliato di quegli eventi attraverso una prospettiva storica e narrativa.

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