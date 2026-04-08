Festival del Verde incontro sul nuovo libro di Bojano intitolato Il pittore il giardiniere e il fiato degli elfi

Nel giardino inglese di una reggia, due figure storiche si trovano fianco a fianco: il giardiniere reale e il pittore di corte. L'incontro tra Graefer e Hackert è uno degli episodi narrati nel nuovo libro di Bojano, presentato durante il Festival del Verde. L’opera si concentra sulla loro relazione e sulla creazione di paesaggi che univano arte e natura. La presentazione si è svolta alla presenza di pubblico e addetti ai lavori.

“Il giardiniere reale Graefer e il pittore di corte Hackert si incontrano nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta. Tra loro non c’è simpatia ma re Ferdinando li fa viaggiare insieme per svolgere i loro compiti. Arrivano così sui monti del Matese, in un paese misterioso dove si agitano. 🔗 Leggi su Casertanews.it “Il padre degli usignoli”. Il libro di Lucrezia Lombardo premiato al Festival del PollinoSabato 28 febbraio, alle 18:00, presso la libreria Edison Book Store di Arezzo (piazza Risorgimento 31), si terrà la presentazione della raccolta... Leggi anche: Un morto nella villa di Lavazza: il giallo sul decesso del giardiniere-custode del vicepresidente del gruppo Temi più discussi: Festival del Verde e del Paesaggio 2026: fare parentele tra città, natura e vita domestica; Sito Istituzionale | Festival del Verde e del Paesaggio 2026; Festival del Verde e del Paesaggio 2026; Magazine InBlu2000 Torna il Festival del Paesaggio e del verde. Festival del Verde, incontro sul nuovo libro di Bojano intitolato Il pittore, il giardiniere e il fiato degli elfiLa botanica Dolores Peduto e il saggista Giuseppe Castrillo converseranno con Alberico Bojano intorno a questo romanzo storico ironico e stuzzicante, che al noir della trama aggiunge il verde del ... casertanews.it A Roma il XV Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni per Fare Parentele. Tutte le date...Venerdì 10 aprile si apre la XV edizione del Festival del Verde e del Paesaggio: per tre giorni il giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si trasforma in un luogo di incontri, ... rtl.it A #Roma il XV Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni per “Fare Parentele”. Tutte le date... x.com Auditorium: Festival del Verde e del Paesaggio 2026 Dal 10 al 12 aprile 2026 l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Festival del Verde e del Paesaggio; la manifestazione, giunta alla sua 15ª edizione, trasforma il giardino pensile dell'Audit - facebook.com facebook