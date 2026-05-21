Il Lazio conquista Cannes | 10 milioni di euro per portare i colossi del cinema mondiale a Roma

Il Lazio ottiene un finanziamento di 10 milioni di euro per attrarre grandi produzioni cinematografiche internazionali a Roma. L’obiettivo è rafforzare la presenza del cinema locale nel mercato globale attraverso investimenti e miglioramenti strutturali. La regione ha avviato un progetto volto a favorire la nascita di nuove produzioni e a incentivare le grandi case di produzione a scegliere il territorio come location principale. La cifra rappresenta un passo importante per aumentare l’attrattività del Lazio nel settore cinematografico.

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