Il Lazio conquista Cannes | 10 milioni di euro per portare i colossi del cinema mondiale a Roma
Il Lazio ottiene un finanziamento di 10 milioni di euro per attrarre grandi produzioni cinematografiche internazionali a Roma. L’obiettivo è rafforzare la presenza del cinema locale nel mercato globale attraverso investimenti e miglioramenti strutturali. La regione ha avviato un progetto volto a favorire la nascita di nuove produzioni e a incentivare le grandi case di produzione a scegliere il territorio come location principale. La cifra rappresenta un passo importante per aumentare l’attrattività del Lazio nel settore cinematografico.
Una trasformazione strutturale e una missione: proiettare sempre più il cinema “made in Lazio” nel circuito globale. E' questa la sfida della Fondazione Roma Lazio Film Commission che ha presentato al Festival di Cannes e al Marché du Film 2026 una visione totalmente rinnovata del cinema. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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