Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 12 al 23 maggio, Rai Cinema presenta tre nuove coproduzioni che prenderanno parte alla manifestazione. Questi film rappresentano una presenza significativa dell’ente italiano nel panorama cinematografico internazionale, mostrando l’impegno nel promuovere produzioni italiane sul palco più famoso del mondo. La partecipazione si inserisce in una strategia di rafforzamento della presenza italiana nel settore cinematografico globale.

Rai Cinema proietta la propria influenza sui palcoscenici internazionali attraverso tre nuove coproduzioni che saranno protagoniste della 79ª edizione del Festival di Cannes, prevista dal 12 al 23 maggio. La partecipazione dell’azienda italiana a questa vetrina mondiale si traduce in una presenza diversificata tra i vari settori della rassegna, coinvolgendo registi di rilievo e consolidando il ruolo della società come partner strategico nei mercati esteri. L’espansione produttiva tra nuovi linguaggi e collaborazioni consolidate. La strategia di Rai Cinema punta a superare i confini nazionali attraverso modelli produttivi globali, un impegno che si manifesta con la presenza di titoli in diverse categorie del festival francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Rai Cinema conquista il festival con 3 nuovi film

ScreenWorld e BadTaste media partner del Goga Film Festival, il cinema dei nuovi sguardiDal 10 al 12 aprile, nella cornice del Circolo Culturale Zalib a Trastevere, torna il Goga FilmFestival con la sua seconda edizione: tre giorni di...

Leggi anche: Candidato a 4 Oscar, vincitore di 2 Golden Globe e 2 premi all'ultimo festival di Cannes, il film brasiliano racconta l'opposizione di un uomo, e della comunità che lo accoglie, alla dittatura. Da oggi al cinema

Temi più discussi: È l'ultima battuta?, il film più intimo di Bradley Cooper conquista con il suo tono ironico e agrodolce; David di Donatello 2026, Le città di pianura in testa con 16 candidature; Stasera in TV il film che ha conquistato il cinema, Perfect Days: una storia semplice che cambia il modo di vedere il mondo.

Rai Cinema al 79/o Festival di Cannes in tre coproduzioni internazionali(ANSA) - ROMA, 09 APR - Tra i primi annunci fatti oggi dal Festival di Cannes, la cui 79/a edizione si svolgerà dal 12 al 23 maggio, tre ... spettacoli.tiscali.it

Rai Cinema, per i 25 anni un'estate con 100 grandi filmCento film d'autore, di puro intrattenimento, documentari, cortometraggi, oltre ad alcuni titoli internazionali, per soddisfare ogni tipologia e gusto di pubblico: è 'Il grande cinema', la ... ansa.it

Il cortometraggio sarà anche distribuito su Rai Play e Rai Cinema Channel - facebook.com facebook

Dal 12 al 23 maggio si terrà la 79esima edizione del @Festival_Cannes. Tra i primi annunci fatti oggi tre film coinvolgono Rai Cinema in coproduzioni internazionali. Leggi la news completa: bit.ly/48DFTke x.com