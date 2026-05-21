Il lavoro nel tempo sembra aver ridotto il numero di incidenti sul posto, ma sono aumentate le malattie legate allo stress e il fenomeno del burnout. Le statistiche più recenti indicano una diminuzione dei casi di infortuni gravi, mentre si registra una crescita nelle diagnosi di problemi psicosomatici e affaticamento mentale tra i lavoratori. La nuova mappa del rischio evidenzia come le condizioni lavorative si siano evolute, concentrandosi meno su eventi improvvisi e più sui rischi a lungo termine legati alla pressione e alla qualità della vita lavorativa.

Roma, 21 maggio 2026 – Il lavoro fa meno male all’improvviso, ma logora di più nel tempo. È questa la frattura che emerge dal rapporto ‘Salute e benessere nella trasformazione del lavoro: evoluzione dei rischi e nuove sfide’, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e presentato in occasione del Festival del Lavoro. Nell’ultimo decennio le denunce di infortunio sono diminuite del 10,5%, passando da 663 mila a 593 mila casi. Nello stesso periodo, però, le malattie professionali sono cresciute del 54%, da 57 mila a oltre 88 mila denunce. E i dati provvisori del 2025 indicano un ulteriore balzo dell’11,3%. La nuova mappa del rischio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il lavoro che logora: meno incidenti, più malattie e burnout. La nuova mappa del rischio

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Il lavoro che logora: meno incidenti, più malattie e burnout. La nuova mappa del rischioDiminuiscono gli infortuni, aumentano le malattie professionali. E a sedentarietà e ripetitività si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico. Più occupati ‘over’ e lavoro straordinario ... quotidiano.net

Il lavoro che logora, in 10 anni malattie professionali +54%Roma, 20 mag. (askanews) – Crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. askanews.it

Comunque scusate ma l'idea e l'immagine di lui che passerà il suo compleanno nel letto di una stanza di hotel in chissà quale città causa influenza mi fa morire vi giuro x.com