Negli ultimi anni si assiste a un aumento dei casi di burnout tra i lavoratori di diversi settori. La sindrome, che si manifesta con stanchezza cronica, perdita di motivazione e difficoltà di concentrazione, sta diventando un problema diffuso. Tra le cause principali ci sono l’ansia legata alle pressioni lavorative, il tecnostress derivante dall’uso costante di dispositivi digitali e la precarietà delle condizioni di impiego.

Tra ansia, tecnostress e precarietà, cresce una sindrome che incide sulla salute mentale dei lavoratori danneggiando la qualità lavorativa Da oltre trent’anni istituti di ricerca nei principali Paesi avanzati segnalano l’aumento costante del “Burnout”, una sindrome psicologica che colpisce lavoratrici e lavoratori di diversi settori. Si tratta di una condizione caratterizzata da stanchezza cronica, esaurimento emotivo, distacco dal proprio impiego e riduzione dell’efficacia professionale. Non è semplice stress passeggero, ma una risposta patologica a una pressione prolungata e non gestita. Le sue conseguenze si riflettono tanto sulla vita individuale quanto sull’economia complessiva dei Paesi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Burnout la nuova emergenza silenziosa nel mondo del lavoro

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