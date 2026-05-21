Il Ju-Jitsu invade Palermo | attesi 700 atleti per il campionato regionale e il trofeo Sicilia Under 12
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Il capoluogo siciliano si prepara a diventare la capitale delle arti marziali. Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, Palermo ospiterà il Campionato Regionale di Ju-Jitsu Sicilia, l'appuntamento più importante della stagione per i praticanti dell' "Arte della Cedevolezza".?L'evento è organizzato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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