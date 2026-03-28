Domenica 29 marzo, il Pala Dal Lago di Novara ospiterà la quinta edizione del Trofeo Nord Italia di Brazilian Jiu Jitsu. L’evento prevede la partecipazione di 1150 atleti provenienti da diverse regioni, rendendo questa edizione la più numerosa mai organizzata in questa competizione. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e vedrà la presenza di numerosi tecnici e accompagnatori.

Record di iscritti per la quinta edizione al Pala Dal Lago: l’evento firmato BJJ Italia cresce e guarda agli Europei di Dublino Alla manifestazione prenderanno parte squadre provenienti da tutta Italia, con la presenza di arbitri ufficiali BJJ Italia a garantire elevati standard tecnici e organizzativi. Un livello qualitativo che contribuisce a rendere il torneo un punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati. L’evento rappresenta anche un’importante occasione per Novara: l’arrivo di centinaia di atleti, accompagnatori e spettatori genera un significativo indotto economico e valorizza l’immagine della città. “I numeri record di questa edizione – aggiunge – testimoniano non solo la crescita del Brazilian Jiu Jitsu in Italia, ma anche la credibilità del nostro territorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara capitale del Brazilian Jiu Jitsu: attesi 1150 atleti al Trofeo Nord Italia

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