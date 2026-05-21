Il ' guidoncino' della Città di San Severo al Premio Nobel Gregg Leonard Semenza
Durante un evento scientifico internazionale a Roma, il sindaco di San Severo ha consegnato un guidoncino ufficiale al Premio Nobel per la Medicina 2019, Gregg Leonard Semenza. La cerimonia ha visto anche la presenza di Michele Pistillo e Angelo Michele Carella, che hanno rappresentato la città. La consegna è avvenuta in occasione di un incontro dedicato alla ricerca scientifica, senza altre formalità o interventi pubblici.
Michele Pistillo e Angelo Michele Carella hanno consegnato, da parte del sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, al Premio Nobel per la Medicina 2019 Gregg Leonard Semenza il guidoncino della Città di San Severo, in occasione di un appuntamento scientifico internazionale tenutosi a Roma. “E’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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