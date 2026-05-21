Il ' guidoncino' della Città di San Severo al Premio Nobel Gregg Leonard Semenza

Durante un evento scientifico internazionale a Roma, il sindaco di San Severo ha consegnato un guidoncino ufficiale al Premio Nobel per la Medicina 2019, Gregg Leonard Semenza. La cerimonia ha visto anche la presenza di Michele Pistillo e Angelo Michele Carella, che hanno rappresentato la città. La consegna è avvenuta in occasione di un incontro dedicato alla ricerca scientifica, senza altre formalità o interventi pubblici.

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