Il ' guidoncino' della Città di San Severo al Premio Nobel Gregg Leonard Semenza

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento scientifico internazionale a Roma, il sindaco di San Severo ha consegnato un guidoncino ufficiale al Premio Nobel per la Medicina 2019, Gregg Leonard Semenza. La cerimonia ha visto anche la presenza di Michele Pistillo e Angelo Michele Carella, che hanno rappresentato la città. La consegna è avvenuta in occasione di un incontro dedicato alla ricerca scientifica, senza altre formalità o interventi pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Michele Pistillo e Angelo Michele Carella hanno consegnato, da parte del sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, al Premio Nobel per la Medicina 2019 Gregg Leonard Semenza il guidoncino della Città di San Severo, in occasione di un appuntamento scientifico internazionale tenutosi a Roma. “E’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il Premio Nobel Gregg L. Semenza entra nel Comitato Tecnico Scientifico dell'IRCCS San Raffaele

Leggi anche: Strage di italiani alle Maldive, il premio Nobel Semenza: "Alcune popolazioni resistono meglio senza ossigeno"

città di san il guidoncino della cittàIl 'guidoncino' della Città di San Severo al Premio Nobel Gregg Leonard SemenzaL'iniziativa dell'Amministrazione comunale: Un gesto simbolico ma significativo finalizzato a rappresentare, oltre alla nostra città, il Territorio dell’Alto Tavoliere, in un contesto internazionale ... foggiatoday.it

città di san il guidoncino della cittàSan Severo omaggia il Nobel Gregg Leonard Semenza: consegnato il guidoncino della cittàIl guidoncino della Città di San Severo nelle mani del Premio Nobel per la Medicina 2019 Gregg Leonard Semenza. È ... immediato.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web