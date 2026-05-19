Recentemente si è parlato di alcune popolazioni che, grazie a adattamenti genetici sviluppati nel corso di generazioni, mostrano una maggiore capacità di resistere alla carenza di ossigeno. Questa resistenza si verifica in ambienti estremi, dove la disponibilità di ossigeno è limitata. In ambito scientifico, un premio Nobel ha commentato come certi gruppi umani reagiscano in modo diverso alla mancanza di ossigeno, senza specificare le implicazioni di questi adattamenti. La discussione riguarda principalmente le differenze genetiche tra le popolazioni esposte a condizioni ambientali estreme.

Non tutti i corpi reagiscono allo stesso modo alla mancanza di ossigeno. Alcune popolazioni, esposte per generazioni ad ambienti estremi, hanno sviluppato adattamenti genetici che consentono una maggiore resistenza all'ipossia, cioè alla ridotta disponibilità di ossigeno. A spiegarlo dopo la tragedia delle Maldive è Gregg L. Semenza, Premio Nobel per la Medicina, oggi a Roma per un seminario organizzato da Irccs San Raffaele e Università Telematica San Raffaele. Semenza è tra i massimi esperti mondiali dei meccanismi con cui le cellule percepiscono e rispondono alla disponibilità di ossigeno. "L'ossigeno è molto importante per il funzionamento dell'organismo, soprattutto di cuore e cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strage di italiani alle Maldive, il premio Nobel Semenza: "Alcune popolazioni resistono meglio senza ossigeno"

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