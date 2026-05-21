Il governatore De Pascale tra gli operai | Electrolux non ci creda divisi troverà l' Italia compatta Siamo pronti a tutto
Il presidente della regione Emilia-Romagna ha incontrato alcuni operai presso i cancelli di uno stabilimento, esprimendo solidarietà e fermezza. Prima dell'incontro, aveva partecipato a un vertice d'urgenza nella sede della Provincia di Forlì-Cesena insieme all’assessore regionale al Lavoro. Durante l'incontro, ha affermato che l’Italia rimarrà unita di fronte alla questione e ha dichiarato che le istituzioni sono pronte a intervenire in qualsiasi modo necessario.
A portare la solidarietà e la fermezza delle istituzioni direttamente ai cancelli, dopo aver preso parte a un vertice d'urgenza nella sede della Provincia di Forlì-Cesena, è sceso il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, assieme all’assessore regionale al Lavoro, Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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