Il governatore De Pascale tra gli operai | Electrolux non ci creda divisi troverà l' Italia compatta Siamo pronti a tutto

Il presidente della regione Emilia-Romagna ha incontrato alcuni operai presso i cancelli di uno stabilimento, esprimendo solidarietà e fermezza. Prima dell'incontro, aveva partecipato a un vertice d'urgenza nella sede della Provincia di Forlì-Cesena insieme all’assessore regionale al Lavoro. Durante l'incontro, ha affermato che l’Italia rimarrà unita di fronte alla questione e ha dichiarato che le istituzioni sono pronte a intervenire in qualsiasi modo necessario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui