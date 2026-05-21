Electrolux il governatore de Pascale | Piano da rigettare e basta territorio pronto al conflitto
Il prossimo 25 maggio si terrà un incontro al Mimit dedicato alla situazione Electrolux, con il governatore che ha espresso giudizi molto duri sul piano presentato. In una dichiarazione, il governatore ha detto che il piano deve essere semplicemente respinto e ha affermato che il territorio è pronto a scendere in piazza per opporsi. La discussione si svolgerà in un contesto di forte tensione tra le parti coinvolte.
Forlì, 21 maggio 2026 - Al tavolo su Electrolux, in programma al Mimit il prossimo 25 maggio., " le Regioni si presenteranno con una voce molto chiara che oggi abbiamo condiviso con le organizzazioni sindacali, con gli enti locali, i lavoratori e le lavoratrici: per noi questo piano è da rigettare e basta ". Così il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale a Forlì per incontrare istituzioni, sindacati e cittadinanza a seguito della mobilitazione avviata dopo l'annuncio da parte dell'azienda di una riorganizzazione che prevede l'ipotesi di un taglio di 1.700 posti di lavoro in Italia, 400 nello stabilimento della città romagnola. De Pascale: "Non si possono cercare soluzioni con chi non le vuole trovare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
I locali e i piatti preferiti dal governatore de Pascale | VIDEOSe c’è una cifra di riconoscibilità dell’Emilia-Romagna, quella è senza ombra di dubbio la cucina.
Scuola, in Emilia-Romagna le primarie apriranno il 31 agosto. Il governatore De Pascale”Un modo per venire incontro alle richieste delle famiglie”Da quest’anno, molte delle scuole primarie dell’Emilia-Romagna apriranno in anticipo, proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino...
Elecrtolux, il Governatore Acquaroli questa mattina a Cerreto d'Esi Lo comunica il sindaco uscente, David Grillini, presente al presidio dei lavoratori Electrolux organizzato davanti ai cancelli dello stabilimento. Il Sindaco, insieme alla prima cittadina di Fabriano facebook
Electrolux, il governatore de Pascale: Piano da rigettare e basta, territorio pronto al conflittoForlì, 21 maggio 2026 - Al tavolo su Electrolux, in programma al Mimit il prossimo 25 maggio., le Regioni si presenteranno con una voce molto chiara che oggi abbiamo condiviso con le organizzazioni s ... ilrestodelcarlino.it
De Pascale a Forlì: Electrolux, piano da rigettare e poi si discute di soluzioniFORLI’. Electrolux deve subito ritirare il piano che prevede circa 400 esuberi a Forlì. Poi si può iniziare a discutere di azioni a sostegno ... corriereromagna.it