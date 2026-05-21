Electrolux il governatore de Pascale | Piano da rigettare e basta territorio pronto al conflitto

Il prossimo 25 maggio si terrà un incontro al Mimit dedicato alla situazione Electrolux, con il governatore che ha espresso giudizi molto duri sul piano presentato. In una dichiarazione, il governatore ha detto che il piano deve essere semplicemente respinto e ha affermato che il territorio è pronto a scendere in piazza per opporsi. La discussione si svolgerà in un contesto di forte tensione tra le parti coinvolte.

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