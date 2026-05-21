Electrolux De Pascale | L' azienda vuole lasciare l' Italia | siamo pronti al massimo conflitto

Un rappresentante sindacale ha dichiarato che l'azienda intende lasciare l'Italia e si dice pronto a un conflitto aperto. Ha anche riferito che lo stabilimento di viale Bologna potrebbe affrontare licenziamenti e ha aggiunto che questa situazione rappresenta solo una prima fase. La comunicazione solleva preoccupazioni sul futuro dell'impianto e sui possibili effetti occupazionali a lungo termine. La questione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, con attese di ulteriori sviluppi prossimi.

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