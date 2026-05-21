Electrolux De Pascale | L' azienda vuole lasciare l' Italia | siamo pronti al massimo conflitto
Un rappresentante sindacale ha dichiarato che l'azienda intende lasciare l'Italia e si dice pronto a un conflitto aperto. Ha anche riferito che lo stabilimento di viale Bologna potrebbe affrontare licenziamenti e ha aggiunto che questa situazione rappresenta solo una prima fase. La comunicazione solleva preoccupazioni sul futuro dell'impianto e sui possibili effetti occupazionali a lungo termine. La questione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, con attese di ulteriori sviluppi prossimi.
De Pascale ha poi lanciato l'allarme sul futuro dello stabilimento di viale Bologna, definendo lo spettro dei licenziamenti solo come l'inizio: “È abbastanza dichiarato che questa è solo una prima fase. Questo taglio sul sito di Forlì sarebbe solo il preludio di un piano ben più rilevante che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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