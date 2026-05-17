Un ciclista ha dichiarato di sentirsi in buona forma e di stare bene prima di una tappa del Giro d'Italia. Ha specificato che il suo obiettivo è conquistare la maglia Bianca Conad, anche se al momento questa non è sua, ma di chi indossa la maglia Rosa. La sua motivazione riguarda principalmente il raggiungimento di questa posizione di classifica, desiderando migliorarsi nel corso della competizione. La sua attenzione resta concentrata sull'andamento della gara e sugli obiettivi personali.

“La condizione è buona, sto bene”. La maglia Bianca Conad “è un obiettivo anche se adesso non è la mia ma è di chi indossa la maglia Rosa. Speriamo di averla a Roma sulle spalle”. Così Giulio Pellizzari prima della partenza della nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Sulla frazione odierna Pellizzari ha detto: “Oggi è una tappa impegnativa, dura. Speriamo che le gambe siano buone ma c’è il sole e siamo contenti”. A margine della partenza della nona tappa del Giro d’Italia, a Cervia, è intervenuta ai microfoni di LaPresse anche Alessandra Corsi Direttore Marketing dell’offerta ed MDD di Conad: “Il Giro d’Italia è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Pellizzari: "Maglia Bianca Conad è il mio obiettivo"

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