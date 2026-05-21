Il Giorno guarda al futuro oggi a Milano la celebrazione per i 70 anni | storia cultura e scienza
Oggi a Milano si svolgono le celebrazioni per il settantesimo anniversario de Il Giorno, presso Palazzo Bovara. La manifestazione celebra sette decenni di attività, con un focus sulla storia, la cultura e la scienza. La testata giornalistica ha avuto un ruolo nel panorama locale e nazionale, intrecciando il proprio percorso con quello della città e del Paese. La giornata prevede vari interventi e momenti di riflessione dedicati alla lunga esperienza dell’organo di informazione.
Una storia che dura da 70 anni, intrecciata a doppio filo con quella di Milano e dell’intero Paese. Oggi a Palazzo Bovara a Milano si terranno le celebrazioni per il 70° anniversario de Il Giorno. “Un traguardo storico che non guarda solo al passato – sottolinea una nota del Gruppo Monrif – ma che traccia le linee guida del futuro dell’informazione». La serata rappresenterà l’ingresso ufficiale nel mondo dell’editoria di Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Media e di Editoriale Nazionale. “L’evento – prosegue la nota – sancisce l’inizio di una nuova era per lo storico quotidiano, sotto la guida di una leadership, pronta a coniugare l’eredità culturale della testata con le sfide dell’innovazione digitale e della sostenibilità editoriale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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