Il Giorno guarda al futuro oggi a Milano la celebrazione per i 70 anni | storia cultura e scienza

Oggi a Milano si svolgono le celebrazioni per il settantesimo anniversario de Il Giorno, presso Palazzo Bovara. La manifestazione celebra sette decenni di attività, con un focus sulla storia, la cultura e la scienza. La testata giornalistica ha avuto un ruolo nel panorama locale e nazionale, intrecciando il proprio percorso con quello della città e del Paese. La giornata prevede vari interventi e momenti di riflessione dedicati alla lunga esperienza dell’organo di informazione.

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