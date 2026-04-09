La storia di Franco Angeli | la casa editrice che ha cambiato la cultura a Milano festeggia 70 anni

Una casa editrice di Milano, fondata nel 1956, compie settant'anni di attività. La sede centrale si trova nella città lombarda, dove ha portato avanti la sua produzione nel corso di sette decenni. La sua storia si intreccia con lo sviluppo culturale locale, mantenendo una presenza costante nel panorama editoriale italiano. La data di fondazione risale al 17 maggio di settantacinque anni fa, segnando un traguardo importante per l’azienda.

La casa editrice FrancoAngeli celebra 70 anni di attività. Fondata il 17 maggio del 1956, ha a Milano la sua sede centrale. Con la città c’è infatti un legame molto stretto: il fondatore Franco Angeli ha ricevuto nel 1972 l’Ambrogino d’Oro. Nel 2007, poco dopo la sua scomparsa, è stato iscritto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Argomenti più discussi: FrancoAngeli, 70 anni di editoria della conoscenza tra tradizione e nuove sfide; Enrico Zanieri presenta il suo ultimo libro Leader per scelta; Il cinema è eterno finché dura. Intervista a Carlo Verdone; Bici & società. Pratiche e culture di velomobilità.

La storia di Franco Angeli: la casa editrice che ha cambiato la cultura a Milano festeggia 70 anniIl fondatore omonimo ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro ed è stato iscritto nel Famedio, dopo la sua scomparsa nel 2007 ... milanotoday.it

Il Busto Mistero. Keenan Gregor · Find Your Way Home. Franco Angeli è stato uno dei protagonisti della scena artistica italiana del dopoguerra e figura centrale del movimento della Scuola di Piazza del Popolo. Le sue opere, caratterizzate da simboli iconici c - facebook.com facebook