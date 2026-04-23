Il Giorno e il Salone del Mobile festeggiano da 70 anni la loro collaborazione, concludendo oggi una tre giorni dedicata alla storia e al design. La manifestazione si è svolta a Milano, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. Questa edizione ha visto confronti e presentazioni, chiudendo con una serata di celebrazione. La kermesse si è focalizzata sulla possibilità di ampliare la visione del futuro nel campo del design.

Milano, 23 aprile 2026 – Terza serata di festa per il compleanno del Giorno e terza giornata del Salone del Mobile 2026. Un intreccio che parte da lontano: nel 1961, all’ alba del Salone, quando gli operatori erano poco più di 300 in due padiglioni in piazza VI Febbraio e i visitatori circa 10mila, di cui un migliaio dall’estero, sul nostro quotidiano, nella parte del “Diario di Milano“ si scriveva a riguardo una previsione: “ la possibilità di ampliare le esportazioni ” dei mobili made in Italy all’estero. Evento per i “70 anni del quotidiano Il Giorno” a Milano, 23 aprile 2026. ANSAMOURAD BALTI TOUATI L’estero è attratto. Un augurio che ha portato a un futuro radioso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Giorno e il Salone da 70 anni insieme. Chiude la tre giorni fra storia e design: “Ora ampliare la visione del futuro”

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