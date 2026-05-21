‘Il giardino delle meraviglie’ | genitori insegnanti e l’artista realizzano un murale al polo scolastico Vigne Parco
Mercoledì 20 maggio si è concluso presso il Polo Vigne Parco di Cesena il laboratorio che ha coinvolto genitori, insegnanti e un artista nella realizzazione di un murale intitolato ‘Il giardino delle meraviglie’. L’attività ha portato alla creazione di un nuovo elemento decorativo che arricchisce l’edificio scolastico, con l’obiettivo di rendere la scuola più bella e accogliente. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure della comunità locale, che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera.
Una scuola più bella, accogliente e aperta alla comunità. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, si è svolto l’ultimo incontro del laboratorio che ha portato alla nascita de ‘Il giardino delle meraviglie’, il nuovo murale del Polo Vigne Parco di Cesena.L’opera è il risultato di un percorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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