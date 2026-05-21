‘Il giardino delle meraviglie’ | genitori insegnanti e l’artista realizzano un murale al polo scolastico Vigne Parco

Mercoledì 20 maggio si è concluso presso il Polo Vigne Parco di Cesena il laboratorio che ha coinvolto genitori, insegnanti e un artista nella realizzazione di un murale intitolato ‘Il giardino delle meraviglie’. L’attività ha portato alla creazione di un nuovo elemento decorativo che arricchisce l’edificio scolastico, con l’obiettivo di rendere la scuola più bella e accogliente. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure della comunità locale, che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera.

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