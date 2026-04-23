Alla Casa museo Antonio Ligabue di Gualtieri è aperta fino al 30 maggio una mostra personale dell’artista Wal intitolata ‘Nel giardino delle meraviglie: un sogno di colori e forme’. L’esposizione presenta una serie di opere che combinano sogni e colori, creando un percorso visivo tra forme e atmosfere diverse. La mostra invita i visitatori a immergersi in un mondo di immagini vivaci e suggestive, caratterizzate dalla poliedrica espressività dell’artista.

È in corso alla Casa museo Antonio Ligabue di Gualtieri la mostra personale di Wal, dal titolo ‘Nel giardino delle meraviglie: un sogno di colori e forme’ (fino al 30 maggio). Walter Guidobaldi, in arte Wal, è di Roncolo di Quattro Castella e comincia la sua formazione artistica a Bologna (Istituto di belle arti) alla fine degli anni ’60, per poi spostarsi a Milano, dove si diploma all’Accademia di Brera e inizia il suo percorso sia come insegnante che come artista. La prima personale arriva nel 1977 alla galleria Cenobio di Milano, da dove inizia una serie di esposizioni che in questi cinquant’anni attraversano Italia ed Europa, per ritornare nella sua Reggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Nel giardino delle meraviglie’. La personale di Wal fra sogni e colori

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