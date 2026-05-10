Monselice diventa il giardino delle meraviglie | torna la Rocca in Fiore

A Monselice torna l’evento “La Rocca in Fiore”, giunto alla sua 27ª edizione. Nei giorni di sabato 16 e domenica 17 maggio, la città si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto, con esposizioni di piante, interventi artistici e iniziative dedicate alla sostenibilità e alla solidarietà. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e attira visitatori interessati a scoprire il patrimonio botanico e culturale della zona.

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