Il giallo della biologa accoltellata Caccia all’uomo che l’ha aggredita
Martedì sera una biologa di 54 anni è stata aggredita lungo una strada provinciale a Castelgerundo e è stata colpita con un coltello. È stata trasportata in ospedale a Brescia, dove si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni non sono considerate rischiose per la vita. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’attacco, e al momento non ci sono dettagli sul movente o sulla dinamica dei fatti. La vicenda rimane avvolta nel riserbo, con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini.
Resta avvolta nel mistero l’aggressione subita martedì sera da Maria Oggionni, 54 anni, medico biologo dell’ ospedale di Lodi, accoltellata lungo la provinciale 27 a Castelgerundo e ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, fortunatamente non in pericolo di vita. La donna, residente nel Cremonese, è stata raggiunta da tre fendenti, due dei quali all’addome, in un tratto isolato della strada, circondato soltanto da campi (foto). La ricostruzione dei fatti, al momento, si basa quasi interamente sulla testimonianza della vittima. Secondo quanto riferito agli investigatori, intorno alle 19 la 54enne stava percorrendo la provinciale alla guida della propria auto quando avrebbe notato un cane in evidente difficoltà sul ciglio della carreggiata, vicino a uno spiazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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