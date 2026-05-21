Il giallo della biologa accoltellata Caccia all’uomo che l’ha aggredita

Martedì sera una biologa di 54 anni è stata aggredita lungo una strada provinciale a Castelgerundo e è stata colpita con un coltello. È stata trasportata in ospedale a Brescia, dove si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni non sono considerate rischiose per la vita. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’attacco, e al momento non ci sono dettagli sul movente o sulla dinamica dei fatti. La vicenda rimane avvolta nel riserbo, con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini.

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