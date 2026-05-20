Scende dall' auto per dare aiuto biologa accoltellata all' addome | è gravissima Caccia all' uomo con il cane
Una donna di 54 anni è stata accoltellata all’addome da uno sconosciuto e si trova in condizioni gravissime in ospedale a Brescia. Secondo quanto si è appreso, la biologa stava scendendo dalla sua auto quando è stata aggredita. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’attacco e sta utilizzando anche un cane per le ricerche. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale.
Una donna di 54 anni è ricoverata in condizioni gravissime a Brescia dopo essere stata accoltellata da uno sconosciuto. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 19 maggio nel Lodigiano. Secondo una prima ricostruzione, la donna era in auto quando ha accostato - probabilmente dopo avere visto. 🔗 Leggi su Today.it
La mia TESLA è sempre SPORCA ecco la SOLUZIONE
Sullo stesso argomento
Scende dall’auto per aiutare un uomo in difficoltà e viene accoltellata all’addome: aggressione choc a CastelgerundoCastelgerundo (Lodi), 19 maggio 2026 – Sangue nel Lodigiano, in un’aggressione che è ancora piena di punti di domanda.
Catania, 51enne accoltellata in strada dall'ex marito, i fendenti al torace, collo e addome, l'uomo scarcerato l'8 marzoSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe arrivato in scooter e avrebbe colpito la 51enne mentre si trovava sul marciapiede.
Scende dall’auto del papà e attraversa la strada per raggiungere la mamma: Giulio muore a 9 anni Tragedia a Bergamo: Giulio Lovera, 9 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada nel quartiere Loreto. Un bambino di 9 a facebook
Guardatela bene, questa foto. Guardateli in faccia, uno per uno. Ieri pomeriggio, a Modena, in via Emilia centro, un uomo lancia un’auto a cento all’ora contro la folla. Falcia otto persone. Poi scende, tira fuori un coltello, e prova a scappare. Luca Signorelli gli s x.com
Scende dall’auto per aiutare un uomo in difficoltà e viene accoltellata all’addome: aggressione choc a CastelgerundoLa 50enne era in auto quando ha visto una persona in apparente difficoltà, si è fermata, è scesa per chiedere se avesse bisogno di una mano. Ma l’uomo l’ha colpita con un coltello ed è fuggito ... ilgiorno.it
Scende dall’auto per aiutare un cane in difficoltà, spunta il padrone che la rapina e la accoltella: una 54enne è gravissimaUna donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nel Lodigiano. Ferita all'addome, ... msn.com