Scende dall' auto per dare aiuto biologa accoltellata all' addome | è gravissima Caccia all' uomo con il cane

Una donna di 54 anni è stata accoltellata all’addome da uno sconosciuto e si trova in condizioni gravissime in ospedale a Brescia. Secondo quanto si è appreso, la biologa stava scendendo dalla sua auto quando è stata aggredita. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’attacco e sta utilizzando anche un cane per le ricerche. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale.

Una donna di 54 anni è ricoverata in condizioni gravissime a Brescia dopo essere stata accoltellata da uno sconosciuto. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 19 maggio nel Lodigiano. Secondo una prima ricostruzione, la donna era in auto quando ha accostato - probabilmente dopo avere visto. 🔗 Leggi su Today.it

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