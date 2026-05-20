Accoltellata mentre soccorre un cane | caccia all’uomo nel Lodigiano grave una biologa di 54 anni

Nella serata di ieri, una biologa di 54 anni è stata accoltellata mentre stava aiutando un cane lungo la provinciale 27 a Castelgerundo, nel Lodigiano. Dopo l’aggressione, l’autore dell’attacco si è allontanato rapidamente tra i campi, facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata colpita con tre fendenti ed è ora ricoverata in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno cercando l’uomo responsabile dell’aggressione.

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