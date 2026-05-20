Accoltellata mentre soccorre un cane | caccia all’uomo nel Lodigiano grave una biologa di 54 anni
Nella serata di ieri, una biologa di 54 anni è stata accoltellata mentre stava aiutando un cane lungo la provinciale 27 a Castelgerundo, nel Lodigiano. Dopo l’aggressione, l’autore dell’attacco si è allontanato rapidamente tra i campi, facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata colpita con tre fendenti ed è ora ricoverata in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno cercando l’uomo responsabile dell’aggressione.
E’ in corso una caccia all’uomo che ieri sera, a Castelgerundo (Lodi), ha inferto tre coltellate a una 54enne, biologa per l’Asst di Lodi, di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l’uomo l’ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Feedpress.me
SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial
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