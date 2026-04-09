Il generale Del Monaco in visita alle stazioni di Borgo Nuovo e Olivuzza | Sono un presidio di legalità

Ieri mattina, il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato le stazioni di Borgo Nuovo e Olivuzza, due punti di riferimento per la sicurezza nel capoluogo. Durante la visita, ha sottolineato che queste stazioni rappresentano un presidio di legalità nel territorio. La visita ha coinvolto incontri con il personale di servizio e sopralluoghi nelle aree di competenza.

Ieri mattinata, il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alle stazioni di Borgo Nuovo e Olivuzza: due importanti presidi cittadini del capoluogo. L'alto ufficiale, accolto dai rispettivi comandanti di stazione e dal personale in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Carabinieri, visita alle Stazioni di Alcara e Militello rosmarino del generale Del MonacoIeri mattina il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco ha incontrato i militari della Compagnia di... Cinisi, il generale Del Monaco vista la stazione dei carabinieri: "Presidio fondamentale di legalità"Il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Sicilia, ha incontrato i militari della stazione di Cinisi. Argomenti più discussi: Il generale di divisione Ubaldo Del Monaco in visita ai reparti del comando provinciale dei carabinieri; Provolone del Monaco Dop, produzione in crescita del 10% nei primi tre mesi del 2026; Il filmato della vittoria del Monaco contro l'Olympique Marsiglia; Provolone del Monaco Dop, produzione +10% nei primi tre mesi del 2026. Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, in visita a CataniaNei giorni scorsi, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha effettuato una visita istituzionale ai Reparti dipendenti del Comando Provinciale ... catanianews.it Con il successo del Monaco sull’ASVEL nel derby francese Olimpia Milano è ufficialmente fuori dalla corsa play-in. - facebook.com facebook