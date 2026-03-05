Il Comandante Generale dell' Arma in visita a Modena plauso per il presidio del territorio

Questa mattina il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha ricevuto una visita istituzionale di altissimo profilo. Il Comandante Generale dell'Arma, il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, ha fatto tappa nella caserma di via Pico della Mirandola, intitolata alla Medaglia d'Oro al Valor Militare Emanuele Messineo. Ad accoglierlo, accompagnato dal Comandante della Legione "Emilia Romagna", il Generale di Brigata Enrico Scandone, è stato il Comandante Provinciale locale, il Colonnello Lorenzo Ceccarelli. Durante la mattinata, il Generale Luongo ha voluto incontrare una vasta e articolata rappresentanza delle forze operanti sul territorio.